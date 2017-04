«Der erste fiese Typ» als atemlose Theater-Performance

München (dpa) – Neurosen, Liebe und Obsessionen: «Der erste fiese Typ» nach dem Debütroman der US-Künstlerin Miranda July ist am Freitag in München als Theaterstück uraufgeführt worden. Die ordnungsfixierte Cheryl entwickelt darin eine von Abneigung, Gewalt und erotischer Spannung geprägte Beziehung zur sehr viel jüngeren Clee. Regisseur Christopher Rüping bot den Zuschauern eine temporeiche, packende und grell-bunte Performance; eine atemlose Mischung aus Schauspiel, Video und Musik.

Maja Beckmann und Anna Drexler schlüpften in dichter Abfolge in unterschiedlichste Rollen, während Brandy Butler Töne, Musik und Gesang beisteuerte. Rebecca Meining drehte die Filmsequenzen, die live auf durchscheinende Leinwände projiziert wurden.

«Der erste fiese Typ» ist Julys Romandebüt. Sie ist vielseitig begabt und arbeitet als Multimediakünstlerin, Schriftstellerin und Sängerin. Sie inszeniert aber auch Filme wie das Generationenporträt «The Future», in dem sie auch die Hauptrolle übernahm. Ihre Videos und Internetprojekte waren unter anderem im Guggenheim Museum und im Museum of Modern Art in New York zu sehen, ebenso wie bei der Biennale in Venedig.