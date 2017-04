«Der erste fiese Typ» und die Neurosen moderner Frauen

München (dpa) – Die US-amerikanische Video- und Performance-Künstlerin Miranda July bringt in München ihren Debütroman auf die Bühne. «Der erste fiese Typ» feiert heute an den Kammerspielen seine Uraufführung. Erzählt wird die Geschichte der 40-jährigen Cheryl, einer erfolgreichen Frau, die aber unglücklich verliebt ist. Doch ihr Leben ändert sich grundlegend, als die 20-jährige Clee bei ihr einzieht.

Christopher Rüping inszeniert das Theaterstück rund um allerlei Neurosen und sexuelle Obsessionen, unterstützt von der Sängerin Brandy Butler und der Videokünstlerin Rebecca Meining. In den Hauptrollen spielen Maja Beckmann und Anna Drexler.

July ist vielseitig begabt. Sie arbeitet als Multimediakünstlerin, Schriftstellerin und Sängerin, inszeniert aber auch Filme wie das Generationenporträt «The Future», in dem sie auch die Hauptrolle übernahm. Ihre Videos und Internetprojekte waren unter anderem im Guggenheim Museum und im Museum of Modern Art in New York zu sehen, ebenso wie bei der Biennale in Venedig.