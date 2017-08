Countdown bis zum Jahrhundertspiel in Coburg – Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Traumspiel am kommenden Sonntag. Eine Coburger Auswahl tritt dann gegen den FC Bayern München an. Dazu wird das Dr.-Stocke-Stadion in Coburg in diesen Tagen aufgerüstet. 11.000 Besucher werden am Sonntag im Dr.-Stocke-Stadion erwartet.