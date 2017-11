Der Kronacher Schützenplatz wird größer: Alte Klavierfabrik wird abgerissen

Der Kronacher Schützenplatz wird größer. Wie der Fränkische Tag berichtet, soll die alte Klavierfabrik auf dem Grundstück noch in diesem Jahr abgerissen werden. Wann genau, steht laut Schützenmeister Jungkunz noch nicht fest. Die Schützengesellschaft hatte das Grundstück letztes Jahr gekauft. Durch den Abriss wird auch der Festplatz für das Kronacher Freischießen größer.

Allerdings gibt es auch Kritik an einem Abriss der Klavierfabrik, in der u.a. Bands ihre Proberäume haben. Das Gebäude soll aber so marode sein, dass sich eine Sanierung nicht lohnt.