Der Schatz vor unserer Haustür: BayernTourNatur bietet Einblicke mit Fachleuten

Die Bayern Tour Natur startet wieder. Seit 17 Jahren ruft das Umweltministerium Bayern zu diesen Touren auf und organisiert jedes Jahr ein breites Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie. Der Sinn dahinter: zusammen mit Experten sollen die Bürger die Gelegenheit bekommen, in ihrer Heimat einzigartige Landschaften, faszinierende Tier und Pflanzenwelten zu entdecken.

Kräuter sammeln mit einer Kräuter-Expertin in Kulmbach-Witzmannsberg steht da zum Beispiel heute ( Sa. 20. 5., 14 Uhr ) genauso auf dem Programm wie eine Exkursion in den Eichiger Felsengarten bei Lichtenfels ( Sa 14 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Eichig), oder eine Zeitreise ins tropische Jurameer bei Plankenfels ( Sa.20.05, 15 Uhr , Treffpunkt: Wanderparkplatz am Gasthaus ́Schwarzer Ritter ́ , bei Plankenfels).

Bis Ende Oktober gibt es bayernweit 7.000 Veranstaltungen, Führungen und Exkursionen. Den Link zum Veranstaltungskalender finden Sie auf der Radio Plassenburg Homepage unter Lokalnachrichten.