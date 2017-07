Der siebte Überfall?: Serien-Supermarkt-Räuber hat schon wieder in Stockheim zugeschlagen

Der Stockheimer Räuber hat wieder zugeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann, der am Samstag Abend einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Stockheim verübt hat, ein Wiederholungstäter ist. Seit Oktober letztes Jahr sind in der Region sechs Raubüberfälle verübt worden, und am Samstag bereits der zweite auf den Supermarkt in Stockheim.

Der Täter kam kurz vor Ladenschluss, tat, als wolle er an der Kasse Einkäufe bezahlen und zückte plötzlich eine Waffe. Er bedrohte die 31-jährige Kassiererin und erbeutet einige hundert Euro. Der 30 bis 40 Jahre alte Täter ist erst zu Fuß und vermutlich später mit einem Fahrrad geflüchtet. Passanten haben den Mann bis zur Bahnunterführung in der Max-Schacht-Straße beobachten.

Der Täter soll mit 1 Meter 70 relativ klein sein. Er trug ein dunkelblaues Poloshirt, kurze Arbeitshose, Arbeitsschuhe und eine Basecap. Er hatte eine graue Hängetasche mit weißen Kordeln und der Aufschrift „Summer Love“ dabei und war bewaffnet.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polzeidienststelle zu melden.