Der Sport am Wochenende: Relegationsspiele in Bezirks- und Kreisliga

Zum Ende der Saison gibt es heute noch zwei Relegationsspiele:

in der Bezirksliga Ost muss der FC Tirschenreuth heute um 17 Uhr beim FC Rehau ran. Die Partie wird in Waldershof ausgetragen

Und in der Kreisliga hat der SC Altenplos die Chance auf einen freien Platz in der Kreisliga. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Sportring Bayreuth. Dieses Spiel wird um 18.00 Uhr in Neudrossenfeld angepfiffen.

Morgen treffen sich in der Landesliga Nord-Ost noch Vorwärts Röslau und die SpVgg Bayreuth II zum Rückspiel in Röslau. Die erste Begegnung ist 0:1 ausgegangen. Anpfiff ist um 18 Uhr.