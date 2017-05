Der Wolf in Oberfranken: Auswirkungen und Maßnahmen in der Diskussion

Die Wölfe sind zurück im Fichtelgebirge – das ist seit vergangener Woche gesichert. Ein Video belegt die Sichtung eines Wolfes in einem Wald bei Weißenstadt. Und das ist nicht der einzige Beleg, dass sich die Tiere Schritt für Schritt auch den Lebensraum Oberfranken zurück erobern.

Die SPD im Landtag nimmt sich heute des Themas an und will sich von Experten beraten lassen. Vertreter von Umweltverbänden und Wissenschafter nehmen dazu Stellung, welche Anforderung die Rückkehr der Wölfe an die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd oder den Tourismus stellen wird.