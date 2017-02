Der Wunschtermin steht: Paul-Gerhardt-Kindergarten soll am 31. Juli wiedereröffnet werden

Sturmtief Thomas hat vergangene Nacht vor allem in den höheren Lagen von Frankenwald und Fichtelgebirge Bäume umgeknickt. Die Polizei (…)

Jakob wird gebaut: Bischofsgrüner Schneemann entsteht in den nächsten Stunden

Am Montag steigt das traditionelle Schneemannfest in Bischofsgrün – ein viel beachteter und beliebter Event in der Region. Zeit, (…)