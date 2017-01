Ruhpolding (dpa) – Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wird es einen Wechsel im deutschen Männer-Team geben. Für den erkrankten Matthias Dorfer rückt Matthias Bischl in die Mannschaft. Dies gab Bundestrainer Mark Kirchner am Dienstag bekannt. Das DSV-Sextett beim Heim-Weltcup komplettieren Simon Schempp, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Michael Willeitner.