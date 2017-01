Deutsche Rennrodler wollen ihre EM-Titel verteidigen

Schönau am Königssee (dpa/lby) – Die deutschen Rennrodler wollen bei der am Donnerstag beginnenden EM auf ihrer Heimbahn am Königssee Wiedergutmachung für die bislang durchwachsene Saison betreiben. Bei den Wettkämpfen auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt peilen die Deutschen Felix Loch, Tatjana Hüfner und die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken die erfolgreiche Titelverteidigung an. Auch die Teamstaffel ging im Vorjahr an das deutsche Team. Den Anfang machen am Donnerstag die Doppelsitzer (11.40 Uhr), im Anschluss folgen die Frauen (14.20 Uhr). Am Freitag stehen dann das Rennen der Männer sowie die abschließende Teamstaffel auf dem Programm.