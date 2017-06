DFB-Stützpunkt Kronach: am 11. September beginnt das Training

Der DFB-Stützpunkt Kulmbach wandert nach Kronach. Mitte September soll das erste Training auf dem neuen DFB-Stützpunkt in Kronach stattfinden, auf dem Gelände des SV Friesen. Wie der Bayerische Fußballverband auf Anfrage mitgeteilt hat, sollen dort regionale Fußballtalente einmal in der Woche ein Stützpunkttraining absolvieren. Ende Juni sollen alle Vereinstrainer der Region auf das neue Stützpunktgelände eingeladen werden. Hier soll über die Trainingseinheiten und die Nachwuchsarbeit am neuen DFB-Stützpunkt in Friesen informiert werden.