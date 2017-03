DGB Bayern fordert bessere Arbeit für Frauen

München (dpa/lby) – Anlässlich des Internationalen Frauentages hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern gefordert, die «Chancen des digitalen Wandels zur besseren Teilhabe von Frauen am Arbeitsplatz zu nutzen». Neue Formen des Arbeitens könnten Beschäftigten die Chance eröffnen, das Berufsleben besser an private Bedürfnisse anzupassen, erläuterte die stellvertretende Vorsitzende Verena Di Pasquale am Dienstag in einer Mitteilung. Dazu zählten etwa Home-Office oder mobiles Arbeiten.

Laut DGB Bayern sind 1,1 Millionen der insgesamt 1,4 Millionen Teilzeitbeschäftigten im Freistaat Frauen. «Wir fordern gute Arbeit 4.0 für Frauen. Sie müssen auf sichere berufliche Perspektiven durch Qualifizierung und lebensbegleitendes Lernen bauen und ihre Arbeitszeiten mitbestimmen können», betonte Di Pasquale. Darüber hinaus müsse auch die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Der Internationale Frauentag wird am Mittwoch gefeiert.