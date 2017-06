Diakonenweihe trotz Rassismus-Vorwurfs: Bischof äußert sich

Eichstätt (dpa/lby) – In der Diskussion über einen umstrittenen Priesteramtskandidaten geht der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke in die Offensive. Drei Tage vor der Diakonenweihe in der oberbayerischen Stadt will Hanke heute erklären, warum er dem jungen Mann trotz Kritik unter anderem des Zentralrates der Juden in Deutschland die Weihe erteilen wird. Der angehende katholische Geistliche war 2013 wegen rassistischer Äußerungen aus dem Würzburger Priesterseminar geflogen. Er soll sich über Konzentrationslager der Nationalsozialisten lustig gemacht und Adolf Hitler imitiert haben.

Bereits nach Bekanntwerden der Zulassung des Mannes zum Diakonat hatte eine Sprecherin Hankes erklärt, der künftige Priester habe sich im zweijährigen Praktikum und als Mitarbeiter in der Seelsorge bewährt. Der Entscheidung sei eine intensive Zeit der Prüfung vorangegangen. Es gebe keine Anzeichen für eine rechtsradikale, antisemitische oder extremistische Gesinnung des aus dem Erzbistum Bamberg stammenden Theologen.

Der junge Mann empfängt an diesem Samstag (9.00 Uhr) in Eichstätt die Diakonenweihe. Sie ist die unterste der drei Weihestufen in der katholischen Kirche und Voraussetzung für die Priesterweihe.