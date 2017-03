Unter dem Motto „Wir sind die Zukunft“ hat die Diakonie Kulmbach heute ihre Frühjahrssammlung gestartet. Bis zum Sonntag bitten die Mitarbeiter der Diakonie an der Haustüre um Spenden. Der Erlös soll diesmal der Kinder- und Jugendhilfe zu Gute kommen. In Kulmbach fließen die Spendengelder vor allem in die Jugendwerkstatt. Einer Anlaufstelle für sozial benachteiligt Jugendliche, die hier auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereitet werden sollen.