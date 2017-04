Die AWO zieht aus: Pachtvertrag im Kulmbacher Bürgerhospital läuft aus

Alle Zeichen haben darauf hingedeutet, jetzt hat AWO-Kreisvorsitzende Inge Aures der Bayerischen Rundschau bestätigt: Die Arbeiterwohlfahrt verlässt das Bürgerhospital in Kulmbach. Der Pachtvertrag läuft in wenigen Wochen aus, gekündigt ist er schon seit zwei Jahren. Die 33 Pflegebedürftigen in der Spitalgasse müssen umziehen. Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen anderen AWO-Einrichtungen. Zum Beispiel die Heiner-Stenglein-Wohnanlage Am Rasen in Kulmbach, die hat die AWO in den letzten Jahren aufwändig sanieren und erweitern lassen.

Oberbürgermeister Henry Schramm hatte im Radio Plassenburg Interview erklärt, er wünsche sich, dass die AWO im Bürgerhospital bleibe, hatte eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes ins Gespräch gebracht und angedeutet, wenn die AWO auszieht, solle das Bürgerhospital ein Seniorenheim bleiben. Möglicherweise ist das Bürgerhospital schon in der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag Thema.