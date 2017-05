Die Floße legen wieder ab: Auf der wilden Rodach startet heute die Flößersaison

Heute Nachmittag um 15 Uhr starten die Wallenfelser Flößer in die Saison 2017. Am Schnappenhammerwehr macht sich das erste Floß auf die Reise über die wilde Rodach. Alle sechs Wehre, die auf einer Floßfahrt bis nach Wallenfels passiert werden, sind in den letzten Wochen von freiwilligen Helfern hergerichtet worden.

Und die Flößergemeinschaft Wallenfels hat einiges vor in dieser Saison – 5.000 Floßfahrer haben sich für die 15 Fahrten heuer schon angemeldet. Was es jetzt braucht, ist eine Mischung aus schönem Wetter und ausreichend Regen – damit die wilde Rodach, wie im vergangenen Jahr, genug Wasser führt um die Floße zu befördern.