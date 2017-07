Die fünfte Jahreszeit ist da: In Kulmbacher startet heute das Bierfest

Heute startet in Kulmbach die 68. Kulmbacher Bierwoche. Gegen 11 Uhr wird Oberbürgermeister Henry Schramm das erste Fass anstechen. Dann laufen die ersten Liter Festbier über den Tresen. Vorher gibt es noch den traditionellen Büttnertanz vor dem Kulmbacher Rathaus. Der Festzug läuft dann von dort aus gemeinsam ins Festzelt. Das steht heuer ausnahmsweise nicht auf den Zentralparkplatz, weil der umgebaut wird. Einmalig findet das Bierfest heuer auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße statt. Bis zum 6. August wird dort gefeiert – ein ganz besonderes und einmaliges Bierfest. Wie die Brauerei schon im Vorfeld bekanntgegeben hat, geht es nächstes Jahr wieder in die Innenstadt. Auch das neue Zelt, das 2018 eingeweiht wird, ist genau auf den Zentralparkplatz zugeschnitten.