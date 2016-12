Die Hochschule zieht: Münchberg wird für junge Menschen und Familien attraktiv

Der neueste Band des Archivs der Geschichte von Oberfranken ist fertig. In 15 Beiträgen geht es dabei um Historisches aus der Region. (…)

In der Weihnachtszeit Gutes tun – ein Vater hat das ziemlich wörtlich genommen und seinen Sohn vor dem Gefängnis bewahrt, indem (…)

Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in Münchberg erbeutet. Sie haben die Abwesenheit der (…)

Textilforschung in Münchberg: Landtag beschließt neues fünf-Millionen Euro Projekt

Kein Alkohol in der Öffentlichkeit: gegen Satzung der Stadt verstoßen und betraft

Kein Alkohol in der Öffentlichkeit: das steht in der Satzung der Stadt Münchberg. Dagegen hat am Abend ein 26-Jähriger verstoßen. Er (…)