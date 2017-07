Die Kanzlerin kommt: CSU-Klausurtagung zum Bundestagswahlkampf auf Kloster Banz

Gestern Hamburg, heute Kloster Banz. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die CSU-Klausurtagung im Landkreis Lichtenfels besuchen. Heute und Morgen tagen die CSU-Bundestagsabgeordneten in Bad Staffelstein. Dabei geht es um die Schwerpunkte im Bundestagswahlkampf.

Heute werden Ministerpräsident Seehofer und die Bundeskanzlerin auf Banz erwartet, morgen kommt der CSU-Spitzenkandidat, Innenminister Herrmann. Anfang des Monats hatten CDU und CSU ein gemeinsames Wahlprogramm beschlossen. Themen, die die CDU nicht mittragen will, wollen die Christsozialen in einen eigenen Bayernplan schreiben, heißt es, zum Beispiel eine Obergrenze für neue Flüchtlinge.