Die Konkurrenz wird größer und größer: Therme Obernsees muss investieren

Die Therme Obernsees im Landkreis Bayreuth soll im großen Stil modernisiert werden. Das haben einstimmig die Mitglieder des Zweckverbandes befürwortet. Nach Auskunft von Gernot Geyer – das ist der Geschäftsführer des Zweckverbandes – gehen es um Investitionen in Höhe von bis zu 12 Millionen Euro in Obernsees. Nur so könne man auf Sicht mit anderen Bädern mithalten, sagt er. Die Pläne für die Renovierung stehen aber noch ganz am Anfang. Der Zweckverband will auf der Suche nach dem passenden Konzept zudem prüfen, ob nicht auch ein privater Investor in Obernsees mit einsteigen könnte.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Jugendherberge Bayreuth: Eröffnung steht bevor

In Bayreuth steht die Eröffnung einer der modernsten, deutschen Jugendherbergen bevor. In etwa vier Wochen ist es so weit. Neben dem (…)

Markgrafenkirchen: Zwanzig Führer aus Kulmbach und Bayreuth ausgebildet

Es gibt sie nur hier bei uns in der Region und sie sind so etwas wie ein unbekannter Schatz, obwohl sie schon Jahrhunderte alt sind: so (…)

Wilhelmineaue: Den Bayreuthern ist ihr neuer Park zu wenig gepflegt

In Bayreuth gibt es Kritik am derzeitigen Erscheinungsbild des Landesgartenschau-Geländes. Am langen Wochenende waren viele Menschen in (…)

Enkeltrickbetrüger: Polizei warnt akut vor neuer kreativer Masche

Die Enkeltrickbetrüger haben eine neue Masche! Davor warnt die Polizei eindringlich! Da die meisten Menschen die herkömmliche Masche (…)

Brummi befreit: Feuerwehr muss Sattelzug in Bayreuth wieder flott machen

Das war mal ein etwas anderer Feuerwehreinsatz in Bayreuth am Samstag. Die Einsatzkräfte mussten einen Sattelzug befreien, der in einem (…)

Sieger steht fest: Bayreuther The Rolling Chocolate Band ist Oberfrankens Band des Jahres

The Rolling Chocolate Band aus Bayreuth ist Oberfrankens Band des Jahres 2017. Am Samstag hat Samuel Rauch, der (…)