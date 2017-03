Die Kreissellösung soll kommen: B 173 in Küps soll bald entschärft werden

Es gibt offenbar eine Lösung für die Ortsdurchfahrt der B 173 durch Küps im Landkreis Kronach. Nach Informationen von Radio Plassenburg stehen der Bundes- und der Bayerische Innenminister zu ihren Zusagen, Geld für eine intelligente Lösung für Küps bereit zu stellen.

Nach den Worten der Kulmbach/Lichtenfelser Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner sollen in Küps Verkehrskreisel gebaut werden, die die Ortsdurchfahrt entlasten. Die drei Kreuzungen in Küps an der B 173 sollen auf diese Art entschärft werden.

Die so genannte Troglösung scheidet nach Worten der Abgeordneten aus, weil sie zu teuer und erst in etlichen Jahren zu realisieren sei. Die Kreisel-Lösung kostet unter 3 Millionen Euro und die Marktgemeinde bekäme einen Großteil des Geldes als Zuschuss. Nach den Worten Emmi Zeulner wird Staatssekretär Gerhard Eck die Details demnächst persönlich in Küps vorstellen.