Davon können Besucher des Oktoberfestes in München nur träumen – eine Maß Bier für 6 Euro 20. Das wird die Maß in diesem Jahr beim Wiesenfest in Münchberg Anfang Juli kosten. Der Preis für die Getränke bleibt damit im dritten Jahr in Folge stabil, erklärt Bürgermeister Christian Zuber nach der Sitzung des Stadtrates. Nicht weniger wichtig: auch der Preis für alkoholfreie Getränke wird nicht erhöht.