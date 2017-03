Die Plankammer der Plassenburg: Historischer Verein präsentiert interessante Spurensuche

Tief in die Geschichte der Plassenburg taucht der Verein Freunde der Plassenburg heute ein. Dabei geht es um eine Spurensuche zu den historischen Grundrissen, Bauplänen und geheimen Winkeln der ehemaligen Hohenzollernfeste.

Früher gab es eine eigene Plankammer auf der Plassenburg, in der Pläne zum Teil auch aus dem 16. Jahrhundert aufbewahrt wurden. Diese Sammlung wurde unter den Nationalsozialisten verräumt und Kreisheimatpfleger Harald Stark ist ihren Spuren gefolgt. Heute Abend gibt’s in der Burgschänke einen Vortrag zu seinen Erkenntnissen zu der Plansammlung und möglicherweise einer neuen Ausstellung dazu.