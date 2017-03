Die Schranke schließt sich: Parken auf der Plassenburg ab heute wieder verboten, tagsüber

Heute ist so was wie ein Stichtag für alle Besucher der Plassenburg in Kulmbach. Denn heute geht die Schranke am Tor zur Burg wieder runter und das Parken im schönen Hof ist verboten – tagsüber. Mit den geänderten Öffnungszeiten der Museen auf der Plassenburg zur Sommersaison gilt die Sommer-Park-Regelung.

Bedeutet, die Plassenburg ist von 9 bis 18 Uhr nur zu Fuß oder mit dem Bus zu erreichen. Erst wenn die Museumskassen schließen, geht die Schranke am Burgtor hoch und dann stehen die Parkplätze wieder zur Verfügung, etwa für Gäste des dortigen Restaurants al Castello.

Die Stadt Kulmbach setzt sich seit Jahren dafür ein, das Parken im schönen Hof der Plassenburg zu gestatten. Die Bayerische Schlösser und Seenverwaltung hat die Sommer- und Winterregelung abgesegnet, zu mehr ist sie aber bisher nicht bereit.