Wer war gestern gegen 11 Uhr 30 im Lidl am Kulmbacher Kreuzstein? Denken Sie zurück. Haben Sie eine ältere Frau gesehen, die dort einkaufen war. Die 77-jährige Rentnerin hatte ihre Tasche im Einkaufswagen. Das hat ein Dieb ausgenutzt und sich aus der Tasche den Geldbeutel der Frau geschnappt. Wer den Täter gestern gegen 11 Uhr 30 im Lidl-Markt am Kreuzstein in Kulmbach beobachtet hat, wird gebeten, sie bei der Kulmbacher Polizei zu melden.