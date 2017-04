Dieb in der Umkleide: Unbekannter erbeutet in Untersteinach und Lindau fast 500 Euro

Draußen wird Fußball gespielt, in der Umkleidekabine tummelt sich ein Dieb. So geschehen am Sonntag in Lindau und Untersteinach. Die Stadtsteinacher Polizei ermittelt in dem Fall und schließt nicht aus, dass in beiden Fällen der gleiche Täter zu Gange war.

Taschen und Hosen hat der Unbekannte nach Geld durchsucht und rund 500 Euro erbeutet.

Die Polizei in Stadtsteinach bittet um Hinweise und rät, keine Wertgegenstände in den Umkleiden liegen zu lassen und möglichst die Kabinen zu versperren, wenn alle Sportler draußen sind.