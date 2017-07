Diebe erbeuten an manipulierten Geldautomaten Bargeld

Dillingen (dpa/lby)- Die Kripo hat drei Männer festgenommen, die in Schwaben Geldautomaten präpariert und Bargeld entwendet haben sollen. Die beiden 25-Jährigen und ein 42-Jähriger sollen innerhalb weniger Tage in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen mehreren Tausende Euro erbeutet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem stehen die Männer mit Wohnsitz in Baden-Württemberg und Osnabrück unter Verdacht, auch in Baden-Württemberg mit der sogenannten Cash Trapping-Methode Bargeld erbeutet zu haben. Ihnen werden inzwischen insgesamt 34 Fälle zugeordnet; die Männer sitzen seit ihrer Festnahme vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft.

Beim Cash Trapping (zu Deutsch: Bargeldfang) wird der Automat mittels einer Klebeblende so manipuliert, dass das abgehobene Geld im Ausgabeschacht hängen bleibt. Der Bankkunde geht von einer Störung aus, verlässt die Bank, und die Diebe können die Blende mit dem abgefangenen Bargeld entfernen.