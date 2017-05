Diebe sprengen Geldautomat – und beschädigen Bankgebäude

Dittelbrunn (dpa/lby) – Panzerknacker-Alarm in Unterfranken: Am frühen Sonntagmorgen haben Diebe in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) einen Geldautomaten gesprengt und einen hohen Bargeldbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, manipulierten die Täter den Automaten und lösten eine Explosion aus. Die Detonation beschädigte nicht nur das Gerät, sondern verursachte auch erhebliche Schäden am Bankgebäude.

Eine Großfahndung nach den geflohenen Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb bislang ergebnislos. Zwei Hausbewohnerinnen, die im Stockwerk über der Bank wohnen, erlitten einen Schock. Die von Glassplittern übersäte Hauptstraße musste für die Dauer der Tatortarbeit und Reinigung zeitweise gesperrt werden.