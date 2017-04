Einen Diebeszug durch ein Industriegebiet haben Unbekannte über Ostern in Pegnitz gestartet. Die Täter sind hintereinander in mehrere Firmen eingestiegen und haben Computer und Laptops im Wert von insgesamt rund 15.000 Euro mitgenommen und teilweise noch am Tatort ausgeschlachtet. Der Wert der Beute ist das eine, das andere ist der enorme Sachschaden, den die Täter hinterlassen haben: 10.000 Euro. Eine Spur von den Einbrechern gibt es bisher nicht.