Diebische Holzfäller: Kiefern im Nailaer Spiegelwald geklaut

Diebische Holzfäller haben in den letzten Wochen im Nailaer Spiegelwald zugeschlagen. Wie ein Waldbesitzer beklagt, sind ihm in seinem Waldstück nicht nur zwei große Kiefern umgesägt worden, die diebischen Holzfäller haben anschließend auch das Holz gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter die zwei großen Stämme an Ort und Stelle kleingesägt und danach mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Entwendungsschaden für die zwei Kiefern wird auf etwa 140 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Naila bittet um Hinweise.