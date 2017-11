Einen Mercedes Sprinter im Wert von 35.000 Euro haben bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände im Himmelkroner Industriegebiet gestohlen. Der weiße Lieferwagen hat die Kennzeichen „KU-GF 60“ und stand auf einem Firmenhof in der Industriestraße. Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat, wird gebeten sich mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.