Diese Steuersenkung wollen die Union-Fraktionschefs

München (dpa/lby) – Innerhalb der Union nimmt die Debatte über den Umfang geplanter Steuersenkungsversprechen an Fahrt auf. Die Unions-Fraktionschefs aus Bund und Ländern fordern nun ein jährliches Entlastungsvolumen von «mindestens» 15 Milliarden Euro. So steht es in einem Papier, dass die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz nach Abschluss ihrer Tagung am Dienstag in München vorgestellt hat.

Die CDU-Spitze sieht 15 Milliarden Euro bislang als Höchstgrenze für Steuersenkungen an, die CSU würde gerne mehr versprechen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer hatten zuletzt angekündigt, Details und Umfang von geplanten Steuersenkungen bis zur Vorstellung eines gemeinsamen Wahlprogramms Anfang Juli klären zu wollen.

Die Unions-Fraktionsvorsitzenden gehen zudem davon aus, dass die geplante schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu den 15 Milliarden Euro an Steuersenkungen hinzukommt. Damit solle «eine Entlastung für alle Einkommen erreicht werden», heißt es im Papier.