Dieser Leistungsträger bleibt beim FC Ingolstadt

Ingolstadt (dpa) – Der von mehreren Clubs umworbene Mittelfeldakteur Almog Cohen geht mit Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in die Zweite Liga. Der israelische Fußball-Nationalspieler verlängerte bei den Oberbayern seinen bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021. Insgesamt 83 Mal stand der 28-Jährige bislang für den FCI in der Bundesliga und 2. Bundesliga auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison erzielte der Defensivspieler sieben Tore und steuerte zwei Assists bei.

«Almog Cohen ist längst ein fester Bestandteil unseres Teams und hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt, der nicht mehr aus unserer Mannschaft wegzudenken ist», sagte Geschäftsführer Harald Gärtner laut Mitteilung vom Donnerstag. «Seine Vertragsverlängerung ist im Hinblick auf die kommende Saison ein tolles Signal.»

Die Weiterverpflichtung von Cohen spricht für die Ambitionen des FCI in Liga zwei. «Jetzt erst recht! Ich freue mich darauf, in ein paar Wochen wieder anzugreifen und alles für eine erfolgreiche Saison zu geben!», erklärte Cohen. «Ich fühle mich in der Schanzer-Familie sehr wohl und habe mit meinem Verein noch eine Menge vor.»