Digitale Zukunft: Oberfranken ist mittendrin im digitalen Wandel

Der digitale Wandel ist längst auch in Oberfranken angekommen. Zu diesem Schluss kommen die Teilnehmer des 22. Dialogs „Strukturwandel in Oberfranken“, gestern in Bayreuth.

Nun gelte es, mit digitalen Lösungen die Region als attraktiven Lebensraum zu erhalten, sprich: die Menschen hier zu halten. Die Vorsitzende von Oberfranken Offensiv, Melanie Huml, betonte, dafür sei ein Zugang zum „World Wide Web“ unerlässlich.

Beim Dialog zum Strukturwandel wurde aber auch über neue Arten der Mobilität gesprochen, zum Beispiel digitale und fremdgesteuerte Fahrzeuge, die vor allem älteren Menschen in der Region in Sachen Mobilität zugute kommen könnten.