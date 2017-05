Digitale Polizeiarbeit: Neuer Messengerdienst für Beamte

Nürnberg (dpa/lby) – Die bayerische Polizei setzt bei ihren Ermittlungen künftig stärker auf digitale Hilfsmittel. Dazu gibt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Nürnberg den Startschuss für einen Messengerdienst für Streifenbeamte. Die Aktion läuft zunächst als Pilotprojekt flächendeckend in Mittelfranken an, nachdem es in München bereits Testläufe gegeben hatte. Bis 2018 soll dann jeder Streifenwagen mit der Technik ausgerüstet sein.

Über den Messengerdienst sollen zum Beispiel Ermittlungshinweise und Fahndungsfotos an Beamte im Einsatz übermittelt werden. Dazu würden sie auf spezielle Smartphones zugreifen, auf denen ein eigens für die Polizei programmierter Messengerdienst installiert sei, erklärte ein Polizeisprecher. Der Dienst werde von Servern gesteuert, die vor fremdem Zugriff besonders geschützt seien. In Sachen Datenschutz und Datensicherheit sei die Polizei kein Risiko eingegangen, hieß es weiter.

Die Polizei in Bayern sprach von einem deutschlandweit einmaligen Projekt. Die Bundespolizei hatte allerdings bereits im November 2016 erklärt, die Einführung eines eigenen Messenger-Dienstes vorzubereiten.