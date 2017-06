Digitaler Knotenpunkt in der Region: BayernLab in Wunsiedel zieht positive Bilanz

Dinge mit einem 3D-Drucker drucken, schnell und kostenlos im Internet surfen oder mit Virtual-Reality-Brillen in andere Welten eintauchen: Seit Dezember ist das im BayernLab in Wunsiedel möglich. Jetzt zieht Heimatminister Markus Söder eine erste Bilanz: Rund 2000 Besucher haben das BayernLab schon besucht. Damit zähle das BayernLab zu einem wichtigen, digitalen Knotenpunkt im ländlichen Raum, so Söder.

Die Ausstellungsfläche umfasst 300 Quadratmeter – Workshops und Vorträge rund um das Thema „Digitalisierung“ können dort kostenlos besucht werden. Rund eine Million Euro wurde ins BayernLab in Wunsiedel investiert.