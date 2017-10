Nürnberg (dpa) – In Nürnberg ist ein Supermarkt vollständig niedergebrannt. Der Discounter im Süden der Stadt fing in der Nacht auf Sonntag aus noch ungeklärter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde wurde durch einen automatischen Alarm benachrichtigt. Als eine Streife am Brandort eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen. Ersten Schätzungen zufolge könnte der Schaden bei mehr als einer Million Euro liegen. Verletzt wurde niemand.