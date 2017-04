Doppelmord von Höfen aufgeklärt: Tatverdächtige in U-Haft

Königsdorf (dpa/lby) – Der Doppelmord von Höfen bei Bad Tölz ist aufgeklärt. Alle vier Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Als letzter wurde der 43-jährige Bruder der Pflegerin verhaftet, die im Haus der einzigen Überlebenden zeitweise gearbeitet hatte. Seine Festnahme erfolgte am vergangenen Freitagabend im polnischen Stettin, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hajo Tacke am Montag in Weilheim sagte. Es sei Auslieferungshaftbefehl ergangen.

Die drei anderen mutmaßlichen Täter sitzen schon seit Wochen in U-Haft, zwei von ihnen ebenfalls in Polen. Die Pflegerin wurde in Brandenburg festgenommen. Der zweifache Raubmord und versuchte Mord ist nach dem Ergebnis der Ermittlungen die Tat einer Familienbande. Daran waren neben der 49 Jahre alten Pflegerin deren 23-jähriger Sohn und deren jetzt festgenommener Bruder beteiligt.

In einem Haus im Weiler Höfen der Gemeinde Königsdorf waren in der Nacht zum 23. Februar eine Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen ermordet worden, beide Bekannte der überlebenden 76 Jahre alten Hausbesitzerin.