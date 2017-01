Doppelsitzer Wendl/Arlt gewinnen Europameister-Titel

Schönau am Königssee (dpa) – Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt haben den EM-Titel und den Weltcup am Königssee gewonnen. Die Olympiasieger und Weltmeister aus Bayern setzten sich am Donnerstag auf ihrer Heimstrecke vor ihren Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken durch und eroberten damit nach ihrer Niederlage in Altenberg vom Vorjahr den EM-Titel zurück. Den Dreifacherfolg der deutschen Rodel-Doppelsitzer perfekt machte das Duo Robin Geueke/David Gamm, das sich den dritten Platz sicherte.

Bei anhaltendem Schneefall nach einem starken Wintereinbruch hatten die Veranstalter Mühe, die Bahn schneefrei zu halten und kehrten diese nach jedem dritten Starter. Für das in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Duo Wendl/Arlt war es erst der zweite Weltcup-Sieg in diesem Winter. Alle anderen Weltcups gingen an Eggert/Benecken, die auch den Gesamtweltcup deutlich anführen. «Ein schönes Gefühl, jetzt haben wir alle Titel», sagte Wendl unmittelbar nach dem Sieg.

Die Deutschen feierten damit einen erfolgreichen Auftakt in die Heim-EM – die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller lagen über eine Sekunde hinter den Siegern zurück. Der Saison-Höhepunkt der Rennrodler ist die Weltmeisterschaft in Innsbruck/Igls (27. bis 29. Januar).