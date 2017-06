„Dr. Kapp-Vorbildpreis“: Azubis für ehrenamtlichen Einsatz geehrt

Der bayme, der Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro e. V., belohnt in diesem Jahr zum 13. Mal junge Auszubildende in Oberfranken für ihren ehrenamtlichen Einsatz. „Dein Engagement ist nicht umsonst“ lautet das Motto des „Dr. Kapp-Vorbildpreises“. Mit dem Preis wurden heute auf Kloster Banz 71 Auszubildende oder Umschüler aus oberfränkischen bayme-Mitgliedsfirmen ausgezeichnet, die sich sozial oder ehrenamtlich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen einsetzen.

Unter den Preisträgern finden sich unter anderem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, der Sportvereine CVJM, DLRG und BRK, der Wasserwacht und des Technischen Hilfswerks.

Verteilt wurde ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro.