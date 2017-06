Draxler führt Fußball-Nationalteam an: Younes in Startelf

Nürnberg (dpa) – Bundestrainer Joachim Löw bietet im WM-Qualifikationsspiel am Abend in Nürnberg gegen San Marino eine erwartet offensive Startelf um Kapitän Julian Draxler auf. Einziger zentraler Abwehrspieler in der Aufstellung des Weltmeisters ist Shkodran Mustafi. Im Angriff spielen wie schon beim 1:1 im Test gegen Dänemark der Hoffenheimer Sandro Wagner und der Gladbacher Lars Stindl. Erstmals in der Startelf steht Flügelspieler Amin Younes von Ajax Amsterdam. Torwart ist Marc-André ter Stegen.