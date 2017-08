Dreharbeiten in unserer Region: Charmantes Bungalow für Kulisse gesucht

Nora Tschirner, Jan Josef Liefers und Martina Gedeck: Diese drei bekannten Schauspieler kommen im September zu Dreharbeiten nach Oberfranken. Ein Teil der neuen Serie „Arthurs Gesetz“ soll rund um Weißenstadt entstehen.

„Arthurs Gesetz“ von „Lommbock“-Regisseur Christian Zübert soll eine Komödie mit viel schwarzem Humor werden – Arthur hat dabei genug von seinem tristen Leben und will sich die Lebensversicherung seiner Frau unter den Nagel reißen – die muss er dazu aber erstmal unter die Erde bringen. Übrigens können auch Sie zur Produktion beitragen: Die Produzenten suchen nämlich noch einen schönen,alten Bungalow im Fichtelgebirge – am besten am Waldrand oder auf freiem Gelände. Wer einen zur Verfügung stellen kann, darf sich gerne per Mail beim Filmteam melden.

Locationscout Sebastian Fessel:

0179/9141104 oder locations@gmx.de