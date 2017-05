Drehstart für die neue Staffel von «Um Himmels Willen»

München (dpa) – Die Erfolgsserie «Um Himmels Willen» mit Fritz Wepper und Janina Hartwig geht in eine neue Runde: Am Dienstag starten die Dreharbeiten zur 17. Staffel, teilte die ARD am Montag in München mit. Gedreht wird mit einer mehrwöchigen Pause im Sommer bis 24. November in Landshut, Niederaichbach, München und Umgebung.

Die Gemeinde Kaltenthal hat das baufällige Kloster der Ordensschwestern gekauft. Die Nonnen rund um Schwester Hannah (Janina Hartwig) wollen das Gebäude zurückhaben, können aber nicht den Preis zahlen, den die Kommune verlangt. Außerdem hat der habgierige Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) schon wieder neue Pläne, wie er aus dem Kloster Geld schlagen kann. Ob ihm das gelingt, zeigen die 13 neuen Folgen, die das Erste Anfang 2018 ausstrahlen will.