Drei auf einen Streich: Polizei findet Gesuchte

Würzburg (dpa/lby) – Autobahnfahnder haben auf der A3 bei Würzburg gleich drei mit Haftbefehl gesuchte Menschen in einem Auto entdeckt. Eine 24-Jährige wurde wegen besonders schweren Diebstahls gesucht, nach einem 45-Jährigen fahndete die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ebenfalls wegen Diebstahls und der 31 Jahre alte Beifahrer soll abgeschoben werden. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, konnte der Älteste am Vorabend eine Geldstrafe in Höhe von rund 800 Euro zahlen und kam somit davon. Die beiden anderen wurden vorübergehend in den Polizeizellen einquartiert.