Bei der Landratswahl in Lichtenfels wird es einen Dreikampf geben. Das hat der Wahlausschuss in Lichtenfels endgültig bestätigt. Alle drei Wahlvorschläge wurden für gültig erklärt. Für die CSU geht der amtierende Landrat Christian Meißner ins Rennen. Für die SPD soll der Amtstierarzt Dr. Arnt-Uwe Schille antreten. Die AfD hat die Unternehmerin Heike Kunzelmann aufgestellt. Gewählt wird zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September.