Drei Tote nach Hauseinsturz bei Neapel geborgen

Torre Annunziata (dpa) – Bilder der Verwüstung wie nach einem Erdbeben: In der Nähe von Neapel ist ein Mehrfamilienhaus (…)

CNN: Passagier wollte in Cockpit eindringen

Arzt eröffnet Feuer in New Yorker Krankenhaus

New York (dpa) – Ein Arzt hat in seinem New Yorker Krankenhaus um sich geschossen und mindestens einen Menschen getötet. Sechs (…)