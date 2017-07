Drei Unfälle auf der A9 bei Münchberg: Sechs Verletzte

Münchberg (dpa/lby) – Auf der Autobahn 9 bei Münchberg hat es am Mittwoch innerhalb kurzer Zeit gleich dreimal gekracht. Auf regennasser Fahrbahn überschlug sich am Nachmittag ein Kleinbus, in dem sechs Männer saßen. Zwei von ihnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die anderen vier kamen zur Behandlungen ins Krankenhaus.

Auf der Gegenfahrbahn kam etwa zur gleichen Zeit ein Kleinwagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Weil ihr Fahrzeug abgeschleppt werden musste, bildete sich ein Stau. Der Fahrer eines Lastwagens erkannte das offenbar zu spät und wich nach links in die Schutzplanke aus. Die Autobahn war am Nachmittag in beide Richtungen voll gesperrt.

In der vergangenen Woche waren auf der A9 bei Münchberg 18 Menschen bei einem schweren Busunfall ums Leben gekommen. Der Unfall am Mittwoch habe sich aber zehn Kilometer entfernt von der Stelle des Busunglücks ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Dort gebe es auch keine Baustelle.