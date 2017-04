Drei Verletzte bei Brand in Küche

Großostheim (dpa/lby) – Drei Menschen sind am Dienstag bei einem Küchenbrand im unterfränkischen Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) verletzt worden. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion war das Feuer am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes ausgebrochen. 30 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Eine 78 Jahre alte Bewohnerin kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.

