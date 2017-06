Drei von vier Bauern pachten Land dazu

Fürth (dpa/lby) – Drei von vier Bauern in Bayern pachten Land dazu. Gut fünf Prozent der Landwirte bewirtschaften sogar ausschließlich gepachtete Flächen, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch mit Blick auf die Zahlen aus dem Jahr 2016 mitteilte. Pro Hektar Ackerland wurde im Durchschnitt ein Jahrespachtentgelt von 396 Euro bezahlt, beim Dauergrünland waren es 221 Euro. Über alle Flächen ergab sich somit ein Pachtpreis von 338 Euro je Hektar – ein Anstieg um 17 Prozent seit 2013. Am härtesten traf es diejenigen, die Flächen erstmalig dazupachteten: Sie zahlten im Schnitt für Ackerland 524 Euro und für Dauergrünland 296 Euro pro Hektar. Im Freistaat registrierte das Landesamt vergangenes Jahr knapp 90 000 landwirtschaftliche Betriebe.